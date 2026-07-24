İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Joshie, İstanbul'daki kampanyasını tamamladı

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul'daki cami ziyaretlerini tamamladı.

İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan ve bu etkinliği Diyanet İşleri Başkanlığı adına İstanbul Müftülüğü ile Şişli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü koordinesinde İstanbul'a taşıyan Joshua Harris, babası Dan Harris ile Şişli Müftülüğü'ne bağlı Hasan Zeynep Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Harris ailesi, daha sonra cuma namazı için Eyüp Sultan Camisi, ikindi namazı için Taksim Camisi'ne gelerek, üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantayla, caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti.

Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Taksim Camisi'nde yaptıkları kek dağıtımının ardından açıklamada bulunan baba Dan Harris, dünya genelinde 150'den fazla camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Harris, Türkiye ziyaretine ilişkin, "Müslüman dünyasında öncü bir ülke olan Türkiye'yi ziyaret etmek bu kampanya için adeta bir zirve noktası oldu. Çünkü İstanbul genelinde bize gösterilen sevgi bizim için eşi benzeri görülmemiş ve tamamen beklenmedik bir şeydi. Bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanınızla tanışma gibi harika bir fırsatla taçlandı. Kendisi harika ve mütevazı bir insan, Joshie ile de harika bir bağ kurdu. Artık onu Joshie'nin amcalarından, dayılarından biri sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Joshie'yi bağırlarına basan Türk halkında harika bir samimiyet bulduklarını dile getiren Harris, "Joshie harika dostlar edindi, binlerce çocukla etkileşime girdi ve bu güzel ülkedeki 10 günümüz boyunca binlerce kek dağıttı. Harika bir yolculuk oldu ve yazın geri kalanında da Malezya, Singapur, Fransa, Belçika ve Hollanda'da bulunacağız." dedi.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba ve oğlun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.

Kaynak: AA