Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de Mpox Virüsü Varyantı İlk Kez Tespit Edildi

İngiltere'de Mpox Virüsü Varyantı İlk Kez Tespit Edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, Mpox virüsünün 'klad 1b' varyantının ülkede ilk kez görüldüğünü duyurdu. Virüs, Afrika seyahati yapan bir kişide tespit edilirken, hastanın tedavisine başlandığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından "klad 1b"nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

?M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Güncel Afrika Sağlık Dünya

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu

Suçlamalara böyle yanıt verdi! İşte tutuklanan Ahmet Özer'in ilk ifadesi
Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek

"İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 31 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 31 Ekim Bağcılar, Sarıyer, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 31 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim Buca, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 31 Ekim Seyhan, Çukurova, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 31 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 31 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.