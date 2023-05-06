- İngiltere'de Kral'ın taç giyme töreni sırasında monarşi karşıtı protesto

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da monarşi karşıtı bir grup, Kral III. Charles'ın taç giyme töreni başladığı sıralarda protesto düzenledi.

İngiltere'de bugün tarihi bir an yaşanırken, monarşi karşıtlarından tepki gecikmedi. Başkent Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen monarşi karşıtı bir grup, sloganlar atarak, bugün düzenlenen Kral III. Charles'ın taç giyme törenini protesto etti. Protestocular "Benim Kralım değil, benim Kraliçem değil" yazılı pankartlar ve tişörtlerle hem slogan attı hem de kraliyet düzenini eleştirdi.

Polisin protestoculardan bazılarını gözaltına aldığı bildirildi.

Kral III. Charles'ın taç giyme töreni sırasında muhtemel gösterilere karşı şehirde güvenlik önlemleri nedeniyle 11 bin 500 polisin görev yaptığı belirtilmişti.