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İngiltere'de katılımcıların yüzde 89'u Rusya'yı dünya barışına en büyük tehdit saydı

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İngiltere'de 1973 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 89'u Rusya'yı dünya barışı için en büyük tehdit olarak gördü. Rusya'yı yüzde 78'le İsrail, yüzde 75'le İran ve yüzde 74'le ABD izledi; ABD'nin tehdit görülme oranı 1994'te yüzde 21'di.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 78'i İsrail'i, 74'ü de ABD'yi dünya barışı için Çin ve Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi'nden Sophia Gaston'un kaleme aldığı "Britanyalıların Sosyal Özellikleri" başlıklı araştırmada İngiliz halkının güvenlik, savunma ve uluslararası ittifaklara yönelik tutumları ele alındı.

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan 1973 kişinin yüzde 89'u, Rusya'yı dünya barışı için en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Araştırmaya göre, Rusya'yı yüzde 78'le İsrail takip etti.

Katılımcılar, İsrail'in ardından yüzde 75'le İran'ı, yüzde 74'le ABD'yi, yüzde 66'yla Kuzey Kore'yi, yüzde 62'yle Çin'i dünya barışı için tehdit olarak saydı.

ABD'nin tehdit olarak görülme oranı 1994 yılında yüzde 21'di.

İsrail, Rusya ve ABD 18-34 yaş grubunun dünya barışı için tehdit olarak gördüğü ülkeler arasında ilk üçte yer alırken, 55 yaş üzerindekiler en büyük tehdidin Rusya ve İran olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 42'si Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini belirtirken, yalnızca yüzde 9'u ABD'yle ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Her iki tarafla da ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

Kaynak: AA
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