İngiltere'de İran Büyükelçiliği Önünde Protesto Olayları: 6 Gözaltı

İngiltere'de polis, İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde meydana gelen olayda protestocuların saldırıya uğramasının ardından 6 kişiyi gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde protestocuların saldırıya uğraması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk incelemeler yapılırken polisin bölgeyi kordon altına aldığı belirtilerek, "6 kişi ağır bedensel zarar verme şüphesiyle gözaltına alındı ve halen gözaltındalar." denildi.

Londra Ambulans Servisinden bir sözcü de yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.56'da saldırı ihbarı aldıklarını belirterek, olay yerine ambulans ekipleri ve hızlı müdahale araçlarındaki sağlık görevlilerini gönderdiklerini aktardı.

Sözcü, "İki hastayı olay yerinde tedavi ettik ve birini hastaneye, diğerini de büyük çaplı travma merkezine götürdük." ifadesini kullandı.

Söz konusu olay, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın 8. gününde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, iki kişinin sağlık görevlileri tarafından sedyede tedavi edildiği ve oksijen aldığı görülürken, saldırgan olduğu iddia edilen kişilerin polis tarafından kelepçelenerek götürüldüğü görüldü. ???????

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.