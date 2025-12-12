Haberler

İngiltere'de Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu

Güncelleme:
Norwich'te eski asker Elvis Vickers, komşusu Abdul Chadli'yi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulundu. Vickers'ın saldırısının ardında komşusuyla tartışma ve ırkçı ifadelerin yer aldığı belirlendi. Cezası 2024'te açıklanacak.

İngiltere'nin Norwich kentinde eski bir asker, Müslüman komşusunu bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Norwich Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 48 yaşındaki eski asker Elvis Vickers, Kasım 2024'te komşusu Abdul Chadli'yi göğsünden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle jüri tarafından oy birliğiyle suçlu bulundu.

Jürinin yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından suçlu bulduğu zanlı Vickers'a verilecek cezanın yeni yılda açıklanması öngörülüyor.

Soruşturma sürecinde polis kamerasına yansıyan görüntülerde Vickers'ın komşusunu "İşini bilen yanlış tip" şeklinde nitelendirdiği ve "Şansını fazla zorladı" dediği görüldü. Savcılık, zanlının saldırı öncesinde "Bu teröristlerin sokağımı yönetmesine izin vermem." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Olayın, iki komşunun Vickers'ın evinde birlikte alkol aldıktan sonra güncel konular üzerine tartışmaya başlamasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

Polis ekipleri, 48 yaşındaki Chadli'yi banyo zemininde ağır yaralı halde bulurken, zanlının olay yerinde Müslümanlar hakkında hakaret içeren söylemler sarf ettiği belirtildi.

Norfolk Polisi'nden Dedektif Müfettiş Sam Pontin, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Abdul'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz ve bugünkü kararın onlara bir nebze olsun adalet getireceğini umuyoruz. Bu, asla yaşanmaması gereken anlamsız bir şiddet eylemiydi." ifadelerini kullandı.

