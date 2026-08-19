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Shoreham'da deniz faciası: 3 ölü, 1 çocuk ağır yaralı

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İngiltere'nin West Sussex bölgesindeki Shoreham-by-Sea açıklarında denize giren aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

İngiltere'nin West Sussex bölgesindeki Shoreham-by-Sea açıklarında denize giren aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

Sussex Polisi Başkomiseri James Collis, yaptığı açıklamada, denizde zor durumda kalan aynı aileden bir erkek, bir kadın ve genç yaştaki kızlarının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Collis, aynı aileden daha küçük yaştaki bir kız çocuğunun ise ağır durumda hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Başkomiser Collis, sahil güvenliğin başka bir kişiyi aramadığı bilgisini de paylaştı.

Ailenin yakınlarına haber verildiğini belirten Collis, ilk bilgilere göre 4 kişinin yüzmek için kıyıdan denize girdiğini ve sonrasında zor durumda kaldıklarını ifade etti.

Başkomiser Collis, "Düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla. Bu olayın toplum üzerinde derin etkisi olacağını biliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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