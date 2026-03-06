Haberler

İngiltere'de "İran adına casusluk yaptıkları" şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de, Yahudi cemaatini gözetlediği şüphesiyle İran adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar, Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

İngiltere'de Yahudi cemaatini gözetlediğinden şüphelenilen 4 erkek, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Polisinin Ulusal Güvenlik Yasası ihlali şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmayı yürüten Londra'dan dedektifler, önceden planlanmış bir operasyon kapsamında (yerel saatle) saat 01.00'den kısa süre sonra Barnet ve Watford'daki adreslerde, biri İranlı ve 3'ü İngiliz-İran çifte vatandaşı erkeği gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Yürütülen soruşturmanın, Londra bölgesindeki Yahudi cemaatiyle bağlantılı yerlerin ve kişilerin izlendiği şüphesiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 6 kişinin de "suça yardım etme şüphesiyle" gözaltına alındığı aktarıldı.

"Gözaltılar uzun süredir devam eden soruşturmanın parçası"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Terörle Mücadele Polisi yetkilisi Helen Flanagan, şunları kaydetti:

"Bugünkü gözaltılar, uzun süredir devam eden bir soruşturmanın ve şüphelendiğimiz kötü niyetli faaliyetleri engellemek için sürdürdüğümüz çalışmaların parçasıdır. Halkın, özellikle de Yahudi topluluğunun endişeli olabileceğini anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, onlara uyanık olmalarını ve endişe verici bir şey görür veya duyarsa bizimle iletişime geçmelerini rica ediyorum."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber