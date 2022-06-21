İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı (4)

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının başlattığı grev nedeniyle tüm ülkede ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Grev nedeniyle trenlerin sadece beşte biri hizmet veriyor. Genellikle ana hatlarla sınırlı olan seferler, ancak 07.30-18.30 saatleri arasında yapılacak.

İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Galler'de de çoğu tren gün boyunca çalışmayacak.

Euston, Waterloo ve London Bridge gibi yoğun istasyonların grev nedeniyle boş kaldığı görüldü.

Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı.

Başkentte seyahat etmeye çalışanlar, uzun otobüs kuyruklarıyla karşılaştı.

Londra etrafındaki yolların normalden daha yoğun olduğu ve şehir merkezlerine doğru trafik oluştuğu görüldü.

30 yılın en büyük grevi

Son 30 yılın en büyük grevi olarak değerlendirilen eyleme 40 binden fazla işçi katılıyor.

Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor. Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, acil durum kabinesinin (Cobra) grev nedeniyle toplanacağını duyurdu.

Sendikalarla görüşmediğini belirten Shapps, "Genelde onlarla görüşmem çünkü bu bir hile. Milyonda bir şans olduğunu düşünseydim elbette bunu ilk fırsatta yapardım." dedi.

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch ise anlaşmazlığın aylarca sürebileceği konusunda uyararak, hükümetinin 4 milyar sterlinlik fonu kestiğini ve anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını aktif olarak engellediğini ifade etti.

Ülkede, perşembe ve cumartesi günleri de grev yapılması planlanıyor.