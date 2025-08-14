İngiltere Başbakanı Starmer ve Zelenskiy, Trump-Putin Görüşmesi Öncesi Bir Araya Geliyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak görüşme öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, bugün Zelenskiy ile başkent Londra'da görüşecek.

Zelenskiy, dün Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katılmıştı.

Trump ve Putin'in, yarın ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.