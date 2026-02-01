Haberler

İngiltere Başbakanı, Shanghai'ı Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı, Shanghai'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Şanghay ziyaretinde ülkeler arası karşılıklı güven ve saygının önemine dikkat çekti. Çinli öğrencilerle bir programda fil hikayesini paylaşarak, uluslararası etkileşimin faydalarını anlattı. Starmer, İngiliz şirketlerinden oluşan heyetiyle birlikte Çin ile daha fazla işbirliğinin fırsatlarını araştırıyor.

SHANGHAİ, 1 Şubat (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, cumartesi günkü Shanghai ziyaretinde ülkeler arasında karşılıklı güven ve saygıyı teşvik etmenin önemini vurguladı.

Çinli ortaokul öğrencileriyle bir programa katılan Starmer, Çin'i bir bütün olarak anlamanın neden önemli olduğunu açıklamak için "kör adamlar ve fil" hikayesini örnek gösterdi.

Hikayede, hiç fil görmemiş kör adamlar bir filin farklı kısımlarına dokunur ve her biri farklı bir sonuca varır: Hayvanın hortumuna dokunan filin yılan, bacağına dokunan sütun olduğunu, karnına dokunan ise duvar olduğunu düşünür.

Starmer, "Hikaye, bu tür ziyaretlerin neden önemli olduğunu anlatmak için gerçekten çok yararlı bir yol" dedi.

Başbakan cuma öğleden sonra da asırlık Yuyuan Bahçesi'ni ziyaret etti. Starmer bu simgesel mekanda Çin ve İngiliz kültür unsurlarını yaratıcı şekilde harmanlayan ve Çin Yeni Yılı için hazırlanan fenerlerden çok etkilendi. Fenerlerde Londra'daki Thames Nehri ve Shanghai'daki Huangpu Nehri, İskoç ekoseleri ve at motifleri dikkat çekti.

Bu, sekiz yıldır başbakan düzeyinde İngiltere'den Çin'e yapılan ilk ziyaret. Shanghai, Starmer'ın dört günlük Çin ziyaretinin Beijing'den sonraki ikinci durağı.

"Ne kadar çok etkileşimde bulunursak karşılıklı güven ve saygı o kadar artar" diyen Starmer, bunun büyük bir gelecek ve büyük fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Starmer, 50'den fazla büyük İngiliz şirketi ile İngiliz kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyete başkanlık ediyor. Heyettekiler, finans, tıp, imalat, kültür ve yaratıcılık gibi İngiltere'nin önde gelen sektörlerinden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var