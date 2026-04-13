İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasını desteklemediğini söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uygulayacağı ablukayı desteklemediklerini vurguladı ve boğazın açılmasının dünya ekonomisi ve enerji fiyatları için kritik önem taşıdığını söyledi.

Starmer, BBC Radio 5'e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın dünya ekonomisi için önemli bir geçit olduğunu vurgulayarak, bir an önce açılmasının enerji fiyatlarının düşüşü için hayati olduğuna dikkati çekti.

Boğazdaki mayınlara ve İran dronlarına karşı hava ve deniz araçlarının bölgede görev yapmayı sürdüreceğini anlatan Starmer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma açıklamalarına değinerek, "Müttefiklerimizle boğazı kapatmaya değil, açmaya çalışıyoruz. Biz ablukayı desteklemiyoruz. Bizim açımızdan tüm diplomatik, siyasi ve kapasiteye yönelik hazırlıklar boğazın açık tutulmasına odaklanmış durumda." dedi.

Keir Starmer, boğazın kapatılmasının piyasaya yeterli petrol ve doğal gaz girememesi anlamı taşıdığını kaydederek, "Bu da fiyatların artması, bizi şu an dinleyen herkesin daha yüksek enerji faturasıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Böyle olmasını istemiyorum. Enerji faturalarının sabitlenmesini ve düşmesini istiyorum. Bu yüzden boğazın açık kalması çok hayati." diye konuştu.

İngiltere'nin, bu gerilimin doğrudan tarafı olmayacağını yineleyen Starmer, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasında sorumluluğun İran'da olduğunu söyledi.

Üzerinde çatışmalara katılma baskısı olduğunu dile getiren Starmer, "Gerçekten üzerimde ciddi bir baskı var ancak baskı ne olursa olsun savaşa sürüklenmediğimiz konusunda çok net konuşuyorum. İngiltere savaşa sürüklenmiyor. Bu bizim ulusal çıkarımıza değil. Yasal temeli olmayan, ciddi ve net bir plan olmadığı sürece böyle olacak." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da yapılan ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden taraflar bir sonuca varamadan ayrılmış, taraflar anlaşmaya varılamamasındaki nedenlerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
