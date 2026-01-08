İngiltere Başbakanı Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği desteği yeniledi

Haberler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği desteği yineledi. İki lider, Kuzey Kutbu'nda Rusya'nın saldırganlığını caydırmanın önemine vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland konusunda bu ülkeye verdiği desteği yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, telefon görüşmesinde, 6 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı'nda gösterdiği güçlü destekten dolayı Frederiksen'e teşekkür etti.

İki lider, koalisyon ortaklarının Paris'te önemli ilerlemeler kaydettiği konusunda mutabık kaldı.

Starmer, Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland konusundaki tutumunu yineledi.

Her iki lider de Kuzey Kutbu'nda Rusya'nın saldırganlığını caydırmanın önemine ve NATO'nun Avrupa-Atlantik çıkarlarını korumak için bu bölgede daha aktif rol alması gerektiğinde mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı'ndan Danimarka'ya "Grönland" desteği

Starmer, 5 Ocak'ta Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını değerlendirdiği konuşmasında, "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." ifadelerini kullanmıştı.

Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

