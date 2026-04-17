İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein bağlantılı büyükelçi atamasında kendisini savundu Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson hakkındaki olumsuz güvenlik soruşturmasından haberinin olmadığını savunarak, "Bu, kesinlikle affedilemez." dedi.

Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile bağlantılı Mandelson'ın olumsuz güvenlik soruşturması raporuna rağmen atanmasına ilişkin İngiliz medyasına açıklamada bulundu.

Mandelson hakkındaki güvenlik soruşturması raporunun olumsuz olduğuna ilişkin kendisine bilgi verilmediğini savunan Starmer, "Peter Mandelson'ın güvenlik soruşturmasından geçemediğinin bana söylenmemesi şok edici. Ben parlamentoya gerekli süreçlerin izlendiğini söylerken onun güvenlik soruşturmasını geçemediğinin bana söylenmemesi affedilemez." dedi.

Starmer, bakanların da konudan haberdar olmadıklarını iddia ederek, "Bu konuda çok sinirliyim. Bu nedenle pazartesi günü meclise giderek tüm ilgili planları tam bir şeffaflıkla açıklayacak ve parlamentonun, resmin tamamını görmesini sağlayacağım." diye konuştu.

Öte yandan Başbakanlığın "Başbakan'ın bu hafta başına kadar haberi yoktu." şeklindeki dünkü açıklamasına The Independent gazetesinin siyasi editörü David Maddox itiraz etti.

Maddox, Başbakanlık kaynaklarıyla 11 Eylül 2025'te yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Bu mesajlarda Maddox'un Başbakanlık kaynaklarına Mandelson'ın güvenlik soruşturmasını geçemediği yönünde aldığı bilgiyi sorduğu, karşı tarafın ise sürecin normal şekilde tamamlandığı bilgisini paylaştığı görüldü.

Maddox, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Başbakanlığı 7 ay önce uyardığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, istisnai yetki kullanarak Epstein iddialarını görmezden geldi

İngiliz The Guardian gazetesi, Mandelson hakkındaki güvenlik soruşturmasının Starmer tarafından atama kararının kamuoyuna duyurulması sonrasında başladığını ortaya çıkarmıştı.

Habere göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le bağlantısı, mali ilişkileri, İngiltere'nin itibarıyla ilgili oluşturabileceği riskler ve geçmiş görevlerinde yaşananlarla ilgili bilgi yer almıştı.

Mandelson hakkında olumsuz güvenlik raporu verilirken Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise istisnai yetki kullanarak bu raporu görmezden geldikleri belirtilmişti.

O dönemde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanan bakanlıktaki en üst düzey memur Olly Robbins, güvenlik soruşturmasının sümen altı edildiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden alınmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınmış, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde Mandelson'ın, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'ın Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'e piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Starmer, Washington Büyükelçisi olarak atadığı Mandelson'ın 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubatta da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.