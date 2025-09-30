Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Trump'ın Gazze Barış Planına Destek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlamak amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı ve planın uygulanmasını desteklediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Starmer, Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktaran Starmer, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu.

İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
