İngiltere Başbakanı Starmer'dan Sosyal Medya Çağrısı: "Çocukların Güvenliği İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin artan endişelere dikkati çekerek, "Bugün, X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'taki üst düzey yöneticileri sorumluluk almaya çağırıyorum. Çocukların çevrim içi ortamda güvende kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama uygulama planıyla ilgili çalışmalar yürüten İngiltere Başbakanı Starmer'den, Türkiye'de iki gün üst üste gerçekleşen ve dünyanın gündemine oturan okul saldırılarının ardından dikkati çeken bir açıklama daha geldi.

Stramer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Sosyal medyanın çocuklarının güvenliği üzerindeki etkisi konusunda ebeveynlerin endişeli olduğunu biliyorum. Haklı olarak hızlı adımlar atılmasını bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA