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İngiltere Başbakanı Burnham tazminatı reddetti, özür çağrısına açık olduğunu söyledi

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, tarihi köle ticareti nedeniyle resmi özür çağrılarına açık olduğunu söyledi. Burnham, tazminat taleplerini reddederken özür konusunda diyalog başlatmayı önerdi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, tarihi köle ticaretiyle ilgili tazminat taleplerine karşı çıkarken, İngiltere devletinin özür dilemesi yönündeki çağrılara ise "Bu tür bir özür talebine de açığım." sözleriyle karşılık verdi.

Burnham, 1-4 Kasım'da Antigua ve Barbuda'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) öncesinde The Guardian gazetesinde köle ticaretine ilişkin bir makale kaleme aldı.

Manchester'ın köle ticaretinin kaldırılmasındaki rolünün yanı sıra kentin pamuk sanayisinin kölelerin sırtında yükseldiğini kaydeden Burnham, "Ülkenin her yerinde buna benzer hikayeler var. Ülkemiz, köleliği kaldıran cesur insanların olduğu kadar insan yaşamı üzerinden ticaret yapan da bir ülke." dedi.

Atlas Okyanusu'ndaki köle ticaretini "barbarca" olarak nitelendiren Burnham, "Kölelerin insan olduğu görmezden gelindi. Ailelerinden koparıldılar, eşya gibi muamele gördüler, ölene kadar çalıştırıldılar. Milyonlarca insanın acısı için üzüntümü ve vicdan azabımı paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Burnham, köleliğin tarafları arasındaki ilişkilerin bugün iç içe geçtiğini belirterek CHOGM'da bu milletlerin bir araya gelerek günümüzün sınamalarına karşı çözümler arayacağını kaydetti.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun kölelikten etkilenen üyelerinin bu konudaki meseleleri masaya yatırmak istediğinin altını çizen Burnham, "Kafamızı kuma gömerek İngiliz Milletler Topluluğu'nun çalışabilir halde olmasına zarar verdik. İngiliz Milletler Topluluğu'nun geleceğini güvence altına almak için doğru olan şey bu zor meseleleri konuşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin bu konuda dürüst davranması gerektiğini de vurgulayan Burnham, "Köleliği kaldırma konusunda dünyaya öncülük etmiştik. Bugün de bu liderliği gösterebiliriz. Atlantik köle ticaretinden etkilenenlerle bir diyalog başlatmayı teklif ediyoruz. İngiltere adına resmi bir özür dilenmesi yönündeki çağrıları dinlemek de bu sürecin önemli bir parçasını oluşturacak. Bu tür bir özür talebine de açığım." dedi.

Tazminat taleplerine de yanıt veren Burnham, "Doğru yanıtın bu olmadığını düşünüyorum. Farklı bir çağda, başka yasalar altında yaşananlar nedeniyle bunlarda hiçbir etkisi olmayan bugünün Britanyalılarının geçmişin yanlışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Milletler Topluluğu üyeleriyle yeni bir dönem başlatmak istediğini kaydeden Burnham, bunu geçmişle yüzleşip geleceğe odaklanarak yapacağını belirtti.

Kaynak: AA
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