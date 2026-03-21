İngiltere, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na Yönelik Operasyonlarda Üslerini Kullanmasına İzin Verdi

LONDRA, 21 Mart (Xinhua) -- İngiltere, " Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlemek için kullanılan füze tesisleri ile diğer askeri unsurları zayıflatmaya yönelik operasyonlar" için İngiltere'ye ait üslerin ABD tarafından kullanılmasına izin verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden cuma günü yapılan açıklamada, İngiltere'nin "Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik uygulanabilir bir plan" geliştirmek üzere uluslararası ortaklarla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, verilen izne rağmen İngiltere'nin çatışmanın daha fazla parçası olmak istemediği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, cuma günü İngiliz mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, böyle bir adımın gerilimi tırmandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua