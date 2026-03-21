Haberler

İngiltere, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na Yönelik Operasyonlarda Üslerini Kullanmasına İzin Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlemek için kullanılan füze tesislerini zayıflatmak amacıyla ABD'nin kendi üslerini kullanmasına izin verdi. İngiltere, uluslararası deniz taşımacılığını koruma planı geliştirirken çatışmanın parçası olmak istemediğini belirtti.

LONDRA, 21 Mart (Xinhua) -- İngiltere, " Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlemek için kullanılan füze tesisleri ile diğer askeri unsurları zayıflatmaya yönelik operasyonlar" için İngiltere'ye ait üslerin ABD tarafından kullanılmasına izin verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden cuma günü yapılan açıklamada, İngiltere'nin "Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik uygulanabilir bir plan" geliştirmek üzere uluslararası ortaklarla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, verilen izne rağmen İngiltere'nin çatışmanın daha fazla parçası olmak istemediği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, cuma günü İngiliz mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, böyle bir adımın gerilimi tırmandıracağını söyledi.

Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

