İngilizce Dil Eğitmeni Dalgül: Akıcı İngilizce Konuşma ve Anlamada Yüzde Dörtlük Dilim Başarılı. Bunun Birçok Sebebi Var. Başında Türk Dizi ve...

Araştırmalara göre, kendi dilinde dizi izleyen ilk iki ülke Türkiye ve Hindistan. Ancak İngilizceyi öğrenme konusunda en başarısız ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda. İngilizce dil eğitmeni Metanet Dalgül, İngilizce konuşabilme oranına göre Türkiye’nin dünyada son sıralarda geldiğini belirtti. Dalgül, “Türkiye nüfusunun yüzde 32’si temel düzeyde İngilizce kelime ve yapıyı biliyor. Lakin, bu yapıları kullanma, akıcı konuşma ve dinlediğini anlamada ise sadece yüzde dörtlük dilim başarılı. Bunun ise birçok sebebi var. Bunların başında Türk dizi ve filmleri izlemek geliyor” dedi.

Araştırmalara göre, kendi dilinde dizi izleyen ilk iki ülke Türkiye ve Hindistan. Ancak İngilizceyi öğrenme konusunda en başarısız ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda. İngilizce dil eğitmeni Metanet Dalgül, İngilizce konuşabilme oranına göre Türkiye'nin dünyada son sıralarda geldiğini belirtti. Dalgül, "Türkiye nüfusunun yüzde 32'si temel düzeyde İngilizce kelime ve yapıyı biliyor. Lakin, bu yapıları kullanma, akıcı konuşma ve dinlediğini anlamada ise sadece yüzde dörtlük dilim başarılı. Bunun ise birçok sebebi var. Bunların başında Türk dizi ve filmleri izlemek geliyor" dedi.

İngilizce dil eğitmen Metanet Dalgül, Türkiye'de Türk dizi ve filmlerinin İngilizce öğrenme üzerindeki etkisi ile ilgili açıklama yaptı. Dalgül özetle şunları kaydetti:

"Yabancı dil konusunda yüzde 4'ü aşamamamızın önemli bir nedeni, çoğunlukla Türkiye yapımı dizi, film ve programları izliyor olmak. Dünya genelinde en çok kendi yapımı dizi/film izleyen iki toplumdan birisi Türk toplumu. Diğer ise Hintliler. Lakin, Hindistan'ın bir zamanlar İngiltere sömürgesi olma durumundan ötürü, İngilizce ile ilgili bir sorunları yok."

"TÜRKÇE DEĞİL İNGİLİZCE İZLEYİN"

Dili doğal bir şekilde, hayatın akışı içerisinde, dil kültürünü benimseyerek öğrenmenin en etkin yollarından biri, dizi/filmleri İngilizce izlemek. Dildeki yapıların, kalıpların durumla bağlantısını öğrenmek için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadan, İngilizceyi dizi ve filmlerden öğrenebilirsiniz. Özellikle de karmaşık içeriğe sahip olmayan, eğlenceli diziler öğrenme sürecinizi pozitif yönde etkiliyor. Beyni stres altında bırakmadan, rahatlatarak gönderdiğimiz bilgileri, beyin otomatik olarak işleme alıyor ve öğrenme gerçekleşiyor. Bu sayede de 'dil öğrenmek ders çalışmak değildir' fikrini hayatınızda uygulamış, zihnen kendinizi her durumda dili öğrenebilecek düzeye ve farkındalığa getirmiş olursunuz.

Bir diğer neden ise sınav odaklı dil eğitimi veriliyor olması. Bir çocuk okulda yabancı dil öğrenirken nasıl ki bilgisi sınavla ölçülüyor, bir yetişkin de herhangi bir dil yeterlilik sınavına girmese dahi, sınava hazırlanır gibi dil eğitimi alıyor. Klasik dil eğitimi veren kitaplara bağlı ilerleyen eğitimlerde, tıpkı dil yeterliliği sınavlarındaki gibi 'ödevler' yaptırılıyor. Dil öğrenen yetişkinler bu alıştırmaları yaparken, soruyu çözme stratejisini da çözmüş oluyor. Kısa bir süre sonra, alıştırmadaki aranan kelimeyi, kalıbı, yapıyı bilmese bile, mantık sıralamasına göre basit bir matematik hilesiyle alıştırmayı tamamlıyor

"SORULARDA HATA YAPMASANIZ DA GERÇEK EĞİTİM BU DEĞİL"

Görünürde uygulamada hiç hata yapmayan ve tüm soruları doğru cevaplayan yetişkin, kurumun teşkil ettiği sınavda da aynı başarıyı aynı tekniklerle sağlıyor. Sonuç olarak B1, B2, C1 gibi dil bilgisine sahip olduğunu belgeleyen sertifikayı alıyor. Peki', pratikte bu başarı gerçek dil bilgisini mi yansıtıyor? Maalesef hayır."

Verilere göre; Türkiye, 2020 yılında 465 puanla English Proficiency Index (İngilizce Yeterlilik Endeksi) listesinin 69. sırasında yer alıyordu. Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi, 2021 yılında incelendiğinde ise, Türkiye'nin, 478 puanla, 112 ülkeden 70. olduğu bilgisi ortaya çıktı. 2022 yılında bu araştırma yeniden yayınladığında ise Türkiye'nin 495 puanla 111 ülke arasında 64. sıraya sahip olduğunu öğrendik. İlgili kurum tarafından bu sıralama ile Türkiye'nin düşük yeterliliğe sahip ülkeler arasında yer aldığı açıklandı.

Her ne kadar Türkiye'de dil üzerine yapılan araştırmalar az olsa da dünya genelinde Education First tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırma bulunmakta. Bu araştırmada dünya genelinde ülkelerin sahip olduğu İngilizce Yeterlilik Belgesi oranı incelenmiş. Bulgulara göre ilk sıralarda İsveç ve Hollanda bulunmaktadır. Türkiye ise bu 88 ülke arasında 73. sıradadır. Yapılan araştırmalar aynı zamanda Türklerin İngilizce bilme oranının gitgide düştüğünü gösteriyor. Türkiye'de yabancı dil bilmeyen insan oranı 2007'de yüzde 75.5 iken 2011'de yüzde 81.8'e yükselmiştir. Yüzde 6,3'lük bir artış söz konusu.

Yine Education First tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye İngilizce bilme oranında 3 senede 28 sıra geriye düşmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında dünyada 51. sırada olan Türkiye, 2018'de 73. ve 2019'da ise 79. sıraya gerilemiştir.

Türkiye'de İngilizce devlet sınavlarından sorumlu olan ÖSYM verilerine göre ise 2019'da YDS'ye 85 bin 9 kişi girmiştir. Sınava girenlerden sadece 18 bin 196'sı 70 üzeri puan (geçerlilik puanı) alabilmiştir. Yüzde 80'lik dilim başarısız olmuştur. Diğer bir alan sınavı olan YÖK dilde ise barajı geçme oranı yarı yarıyadır. Genel olarak İngilizce sınavlara girme oranının ise gitgide düştüğü de belirtiliyor.

EUROSTAT tarafından yapılan araştırmalarda da Türkiye hayli geride. Bu araştırmalara göre Türkiye'de 2007 yılında yabancı dil bilmeyen oranı 75.5, 2011 yılında ise 81.8'dir. Bu araştırmalara göre Türkiye 35 ülke arasından en az dil bilme oranına sahip. Avrupa'da yabancı dil bilmeyenlerin ortalaması ise yüzde 35.3. İsveç'te ise nüfusun sadece yüzde 3'ü hiç yabancı dil bilmiyor.