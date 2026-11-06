İngiliz yayın kuruluşu Sky, İrlanda'daki RTE gibi saldırı tehdidi aldığını açıkladı

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İngiliz yayın kuruluşu Sky, binasını tahliye eden İrlanda kamu yayıncısı RTE gibi saldırı tehdidi aldığını açıkladı.

Sky'dan yapılan açıklamada, "Sky da güvenlik tehdidi alan diğer medya organizasyonlarından biri." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada güvenlik incelemesi yapıldığı ve konunun ilgili kurumlara iletildiği belirtilerek, "İş arkadaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. İlgili kurumlarla çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın güvende kalmasını sağlamak için yakın çalışıyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Bu sabah aralarında İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin de olduğu bir grup İrlandalı yayın organına bombalı saldırı tehdidinde bulunulmuştu.

Bu tehditleri e-posta ile alan medya kuruluşları binalarını tahliye etmiş ve canlı yayınlarını durdurmuştu. Tehdit alan bir diğer kuruluş olan Virgin Media ise binasını boşaltmamış ve yayınlarını sürdürme kararı vermişti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, "Bu tehditler, benzer ihbarların Avrupa genelinde havacılık sektöründe yol açtığı aksaklıkların devam ettiği bir dönemde geldi. Bunun koordineli bir aksatma kampanyasının parçası olması muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA