İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek - Haberler

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İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

AA - Ahmet Gürhan Kartal - Güncel
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Avrupa'nın dört bir yanından birçok gönüllü, savaştan kaçan Ukraynalılara ev sahipliği yapan mülteci kamplarına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Polonya'ya akın etti.

Avrupa'nın dört bir yanından birçok gönüllü, savaştan kaçan Ukraynalılara ev sahipliği yapan mülteci kamplarına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Polonya'ya akın etti.

Angelo Lebrato, minibüsüyle Londra'nın Harrow ilçesinden oğlu Luca ve arkadaşları Ali Fawzi ile birlikte bölgeye doğru bir yolculuğa başladı.

20 saatlik yolculuğun ardından Ukrayna sınırına yaklaşık 100 km uzaklıktaki Polonya şehri Lublin'e vardılar. Anadolu Ajansı, Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük insani krizlerinden birindeki son duruma tanık olmak için üç gönüllüyle sınıra gitti.

İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

AA / Ahmet Gürhan Kartal - Güncel

Mülteci, Polonya, Londra, Güncel, Haberler

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