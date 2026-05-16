Aydın'da boğazına et parçası kaçan turist Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yerken boğazına et kaçan İngiliz turist, restoran sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen İngiliz turistin boğazına et parçası kaçtı.
Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı, turiste Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu turistin boğazındaki et parçası çıkarıldı.
Kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun