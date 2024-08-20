Üye Girişi
Haberler

İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in bulunamadığı lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sicilya açıklarında meydana gelen lüks yat kazasında bir kişi hayatını kaybederken, İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 5 kişiye hala ulaşılamıyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Sicilya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan Bayesian isimli lüks yatta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, altı kişiye hala ulaşılamıyor. Ulaşılamayanlar arasında İngiliz teknoloji milyarderi iş insanı Mike Lynch de bulunuyor.

Sicilya açıklarında pazartesi günü meydana gelen ani fırtına nedeniyle 22 kişiyi taşıyan, 56 metre uzunluğundaki Bayesian isimli lüks yat alabora oldu. Fırtınanın denizde oluşturduğu su hortumları yata çarpınca, geminin direğinin kırıldığı ve yatın dengesini kaybederek dalgaların altına gömüldüğü tespit edildi.

Olay sonucu yatın aşçısı olduğunu belirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi kesinleşirken, 6 kişiye hala ulaşılamadı. Ulaşılamayanlar arasında İngiliz teknoloji milyarderi, 11 milyar dolar değerindeki yazılım şirketi HP Autonomy'nin sahibi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch de bulunuyor.

Bir şirket tatili etkinliği için Akdeniz'e açılan Bayesian'da bulunan 22 kişiden 15'i kurtarıldı. Kurtulanlar arasında Mike Lynch'in eşi Angela Bacares de bulunuyor. Kurtarma ekipleri, Sicilya'nın Palermo yakınlarındaki küçük bir balıkçı köyü olan Porticello'nun açıklarında arama çalışmalarına devam ediyor. Geniş çaplı arama çalışmaları dalgıç polisler, helikopterler ve deniz kuvvetleri ekiplerince yürütülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sicilya Dünya Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title