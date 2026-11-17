İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı kazanmasının maliyetinin Ukrayna'ya verilecek desteğin maliyetinden daha yüksek olacağını söyledi.

Streeting, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantının Ukrayna'ya desteğin fiziki göstergesi olduğunu söyleyen Streeting, "Ukrayna'ya verilen müttefik desteğinin bu şekilde somut biçimde ortaya konması, ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yasa dışı savaşıyla yaptığı belki de en büyük stratejik hatayı gözler önüne seriyor." dedi.

Rusya'nın zayıflamış ve bölünmüş Avrupa görmeyi beklerken daha güçlü ve birlik halinde bir NATO'yla karşılaştığını söyleyen Streeting, Ukrayna'ya desteğin her ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

Streeting, "Ukrayna'nın ön cephesi, her yerdeki özgürlük ve demokrasinin ön cephesidir." diyerek, Ukrayna'ya askeri desteğin de artacağına işaret etti.

Toplantının soru-cevap kısmında İngiltere'nin açıkladığı Ukrayna'ya askeri yardım paketlerinden söz eden Streeting, "Sık sık Kiev'le görüşerek ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ve her zaman daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

Streeting, 2026'nın Rusya için "felaket yılı" olduğunu da söyleyerek "(Putin) Rus kayıplarının artmasına neden oldu. Savaşın maliyetini kendi halkının üzerine yükledi. Bu sırada cephe neredeyse hiç ilerlemediği gibi Ukrayna lehine değişiklikler oldu." ifadesini kullandı.

Savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Streeting, Avrupa'da çeşitli ekonomik sorunlar yaşandığını ve hayat pahalılığının her yerde görüldüğünü belirterek, "İnsanlardan, Ukrayna'yı desteklemenin maliyetini, Ukrayna'nın bu savaşı Rusya'ya karşı kaybetmesinin doğuracağı maliyetle karşılaştırmalarını isterim." diye konuştu.

Streeting, Rusya'nın bu savaşı kazanması halinde karşılaşılacak maliyetin daha yıkıcı olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA