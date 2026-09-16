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İngiliz müzisyen Waters, Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasına tepki gösterdi

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İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a ilişkin yaptığı paylaşımda Sheeran'ı sert eleştirdi.

İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a ilişkin yaptığı paylaşımda Sheeran'ı sert eleştirdi.

Waters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı videolu mesajda, Sheeran'a doğrudan hitap etti.

Videoya "Ed Who? (Ed Kim?)" ifadesiyle başlayan Waters, arkasındaki çeşitli portreleri göstererek bunların arasında Filistinli sanatçı Bisan Owda, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Gazze'den bir kadının bulunduğunu söyledi.

Waters, mesajında dünyada "doğru olanı yapanlar" ve "yanlış olanı yapanlar" olmak üzere iki tür insan bulunduğunu belirterek, Macklemore'u ilk gruba örnek gösterdi.

Waters, Sheeran'ı ise ikinci grupta yer alan kişiler arasında göstererek "aşağılık" olarak nitelendirdi.

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Kaynak: AA
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