İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan'ın sahte hesabına tebrik

Yeni kabinede dışişleri bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik eden İngiliz istihbarat başkanı Richard Moore, tebrik mesajına Hakan Fidan ismiyle açılmış sahte bir hesabı etiketledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıkladı. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığını yapan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a başta mevkidaşları olmak üzere birçok tebrik mesajı geldi. Tebrik mesajları içerisinde en dikkat çekeni ise İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore'nun tebriği oldu.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Moore, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

"HAY AKSİ, BU UTANÇ VERİCİ"

Tebrik mesajına Hakan Fidan ismiyle açılmış sahte bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;