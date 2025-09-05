İngiliz Gezgin Karl Bushby Türkiye Etabını Tamamladı

Dünyayı adım adım dolaşan İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl önce Şili'den başladığı yolculuğunda Türkiye etabını tamamladı.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye şubat ayında giriş yapan 56 yaşındaki gezgin Bushby, yürüyüşüne devam etti.

Edirne'ye ulaşan Bushby, Türkiye'deki yolculuğunu tamamlamış oldu.

Bushby, yolculuğunun son ayağının Avrupa olduğunu belirtti.

Dünyayı en ince ayrıntısına kadar tanımayı amaçladığını vurgulayan Bushby, yolculuğunun sırasıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık olduğunu aktardı.

İngiliz gezgin, yaklaşık 6 ay yolculuğuna devam edeceğini anlattı.

Türkiye hakkında görüşlerini paylaşan Bushby, şöyle konuştu:

"Türkiye harikaydı, muhteşem bir ülke, insanları harika. Tanıyabileceğiniz en iyi insanlar burada. Türkiye'de çok arkadaş edindim. İnsanlar, hava çok güzel. Gerçekten güzel bir ülke. Harika bir sahil şeridiniz var, sonra dağlara giriyorsunuz. Çok zorlayıcıydı. O dağlarda çok kilo verdim.

Türkiye, dünyanın en misafirperver ülkelerinden biri olarak ünlü. Bunu çok insandan duymuştum. Bu tarafa gelirken tanıştığım birçok gezgin bana, 'Türkiye harika olacak.' diyordu. Haklılardı. Evet, haklılardı. Misafirperverlik muhteşem. İnsanların sokakta durup sizinle konuşması, bu, dünyanın birçok yerinde olan bir şey değil."

Bushby, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek Bulgaristan'a devam etti.

Gezginin rotası Avrupa'da devam edecek

Şili'den 1998'de yola çıkan Bushby, yaklaşık 4 yıl süren uzun yolculuğun ardından yağmur ormanlarıyla kaplı, geçilmesi imkansız olarak kabul edilen Darien Boşluğu'nu aşarak Panama Kanalı üzerinden Kuzey Amerika'ya geçti. Yürümeye devam eden Bushby, Meksika, ABD ve Kanada üzerinden Alaska'ya, ardından buzlarla kaplı Bering Boğazı'nı yürüyerek 2006'da Rusya'ya ulaştı.

Rusya'da izinsiz ülkeye giriş gerekçesiyle gözaltına alınan ve iki ay sonra serbest bırakılıp yürümesine izin verilen Bushby, birçok defa vize problemleri yüzünden uçakla ayrılmak zorunda kalsa da bıraktığı noktaya geri dönüp yürüyüşüne devam etti.

Bushby, yürüyüşüne Moğolistan ve Orta Asya devletleri üzerinden devam ederek Hazar Denizi'ne ulaştı ve burayı da bir teknede zaman zaman dinlenerek yüzerek geçti.

Gezgin, şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptı.