İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda ölümü
AA - Mateus Bonomi - Güncel
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Tabutların uçaktan indirilip taşınması Brezilya'da 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede bulunan insan kalıntıları, kimlik tespiti için başkent Brasilia'daki Federal...
Tabutların uçaktan indirilip taşınması Brezilya'da 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede bulunan insan kalıntıları, kimlik tespiti için başkent Brasilia'daki Federal Polis Merkezi'ne getirildi.
AA / Mateus Bonomi - Güncel