İnegöl Muhtarı Veli Çetin'in Cenazesi Defnedildi

İnegöl Muhtarı Veli Çetin'in Cenazesi Defnedildi
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Motosiklet kazası sonrası hastaneye kaldırılan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin, 13 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze törenine, yerel yöneticiler ve mahalle muhtarları katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazasından sonra sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle hastaneye giden ve 13 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren muhtarın cenazesi toprağa verildi.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin'in (60) cenazesi, hastane morgundan alınarak, Varışlısoy Camisine getirildi.

Buradaki törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Çetin'in cenazesi, kardeşi Ali Çetin kıldırdığı namazın ardından Orhaniye Mezarlığı'na defnedildi.

Ertuğrulgazi Caddesi'nde Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin'in kullandığı 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Devrilen motosikletten düşen muhtar Çetin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine iyi hissettiğini, hastaneye gitmek istemediğini söylemişti.

Bir süre direnen Çetin, sağlık ekiplerinin yoğun ısrarı sonucu şokta olduğu ve sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığı belirtilerek ikna edilip İnegöl Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Beyin kanaması teşhisiyle 13 gün yoğun bakım servisinde tedavisi süren Çetin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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