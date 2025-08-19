İnegöl'deki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

İnegöl'deki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamamlı Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hamamlı Mahallesi'ndeki çöplükte bulunan ağaç kütüklerinin henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.