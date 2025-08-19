İnegöl'deki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamamlı Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Hamamlı Mahallesi'ndeki çöplükte bulunan ağaç kütüklerinin henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel