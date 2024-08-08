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İnegöl'de Yola Saçılan Karpuzlar Trafiği Tehlikeye Soktu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kasasından yola saçılan karpuzlar, trafikte tehlike oluşturdu. Karpuzların bir tır veya kamyonun kasasından düştüğü tahmin ediliyor. Temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kasasından yola saçılan karpuzlar tehlikeye neden oldu.

Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle karpuzlar yola saçıldı.

Bölgede herhangi bir kazaya rastlanmazken, karpuzların bir tır veya kamyonun kasasından düştüğü tahmin ediliyor.

Yola saçılan karpuzlar nedeniyle kara yolunun bir bölümü kırmızıya döndü.

Etrafa saçılan karpuzlardan dolayı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Olay yerinde temizlik çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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