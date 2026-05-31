Haberler

Bursa'da bıçaklı 'yol verme' kavgası: 1'i polis 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ise arbedede yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ise arbedede yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37) ve Bulut D. (18) arasında 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüdü; taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25), elindeki bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve tarafları ayırmak üzere araya giren Ahmet G.'yi (49) yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, arbedede trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emirhan G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliler Özbek B. ile kardeşi Tuncay B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

Al sana uygar Avrupa! Sığınmacı kadına yapmadıklarını bırakmadılar

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi