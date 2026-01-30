Haberler

2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yazlık olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ciddi bir yaralanma yaşanmazken, zemin katında hasar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yazlık olarak kullanılan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen evden çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere bahçe hortumu ve küreklerle müdahale etmeye başladı. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Etkilenen birinin olmadığı yangında, 2 katlı evin zemin katında hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
