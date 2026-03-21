Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 52 yaşındaki yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Davut Ç. (42) yönetimindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda Tanju Karabudak'a (52) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Davut Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Kadir İnci