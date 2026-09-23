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İnegöl'de yağışta kanala devrilen sıvı tuz tankerinin sürücüsü hafif yaralandı

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İnegöl'de yağışta kanala devrilen sıvı tuz tankerinin sürücüsü hafif yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sıvı tuz yüklü tanker yağmur suyu kanalına devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yağmur suyu kanalına devrilen sıvı tuz yüklü tankerin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne seyreden Güven M.'nin (40) kontrolünü kaybettiği 59 AHF 668 plakalı sıvı tuz yüklü tanker, yağış nedeniyle yoldan çıkıp yağmur suyu kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Güven M., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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