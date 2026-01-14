Haberler

Bursa'da döner ustasından 'kardan döner' ikramı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek kardan döner ikram etti. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir döner ustası, kar yağışını fırsata çevirerek dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Döner şişine kar kütlesi takan usta, iş yerinin önünde vatandaşlara 'kardan döner' ikram etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinin sahibi Gökhan Güneş (35), kar yağışını fırsat bilip sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirdi. Topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara kardan döner ikramında bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizlemedi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

