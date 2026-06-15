Haberler

Düştüğü traktör üzerinden geçti

Düştüğü traktör üzerinden geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gübre yüklü traktörün römork bağlantısı kopunca sürücü Saip A. savrularak düştü ve tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde römorkundan ayrılan traktörden düşen Saip A. (52), tekerin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Saip A.'nın hareket ettirdiği gübre yükle traktörün römorku bağlantısı yerinden çıktı. Saip A., bu sırada savrulan traktörden düştü, tekerin altında kaldı. Traktör park halindeki başka bir römorka çarparken, ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi