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Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden traktörün devrilmesi sonucu sürücü Hasan Ç. (75) ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştır.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'nde Hasan Ç. (75) idaresindeki 16 Y 1409 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce traktörün altından çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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