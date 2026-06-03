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Ot toplarken devrilen traktörden düşen sürücü öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada ot toplarken devrilen traktörden düşen 60 yaşındaki Zeki Burhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarladaki otları toplarken devrilen traktörden düşen Zeki Burhan (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Burhan, 14 ACV 423 plakalı traktörüyle tarlada ot topladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden düşen sürücü, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Burhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeki Burhan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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