Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı.

Ahmet Türkel Çevreyolu Cerrah Kavşağı mevkisinde İ.D. (50) idaresindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç ile K.A. (26) yönetimindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki E.Ç. (34), B.Ç. (7), B.Ç. (9) ve E.Ç. (5) ile 16 AAT 546 plakalı araçtaki yolcu M.G. (32) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.