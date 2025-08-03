İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tahtaköprü Mahallesi'nde S.U. (63) idaresindeki 43 AAL 579 plakalı hafif ticari araç ile E.Ç. (33) yönetimindeki 16 AV 775 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. (33) ve M.Ç. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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