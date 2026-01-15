İnegöl'de virajdan direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Barış G. (35) yönetimindeki 34 ZP 7345 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü Barış G. (35) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özcan S. (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
