Bursa'daki bıçaklı 'yol verme' kavgasının 5 şüphelisi adliyede

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme tartışmasıyla başlayan kavgada 4 kişi bıçakla yaralanırken, tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru da arbede sırasında yaralandı. Olayın 5 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada 4 kişinin bıçakla, tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memurunun ise arbede sırasında yaralandığı olayın 5 şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Bıçakla 4 kişiyi yaralayan Emirhan B.'nin (24), emniyetteki ifadesinde, "Yol verme nedeniyle tartıştık. Kendimi ve kardeşlerimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29), kardeşleri Emirhan B., Tuncay B. (17) ve amca çocukları Burak Can B. (26), Taner B. (22) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37), Bulut D. (18) ve Ahmet G.'den (49) oluşan 2 grup trafikte tartıştı. Tartışma büyüdü; taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında şoförün kardeşi Emirhan B., bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve tarafları ayırmak üzere araya giren Ahmet G.'yi (49) yaraladı.

POLİS MEMURU DA YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, arbede sırasında trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılardan 3'ü taburcu edildi. Ağır yaralı olan Emirhan G.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

'TARTIŞMA BÜYÜDÜ'

Olaya dair inceleme yapan polis ekipleri; Özbek B., Emirhan B., Tuncay B., Burak Can B. ve Taner B.'yi gözaltına alındı. Bıçakla 4 kişiyi yaralayan Emirhan B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Tartışma büyüdü ve kavga ettik. Kavgada kendimi ve kardeşlerimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
