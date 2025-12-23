Haberler

Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı

Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Toprağın Uykusu' etkinliği, İnegöl'de eski Türk geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlendi. Kışı karşılama ritüeli ve geleneksel deve oyunu ile Anadolu'nun kültürel mirası sergilendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Toprağın Uykusu' adı verilen etkinlikle, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla 'kışı karşılama' ritüeli canlandırıldı. Etkinlikte, geleneksel deve oyunu da sahnelendi.

İnegöl Belediyesi tarafından kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Toprağın Uykusu' etkinliği, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını günümüze taşıdı. Etkinlik, kış gün dönümüne denk gelen 21 Aralık'ta düzenlendi. Anadolu'da toprağın dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul edilen kış mevsiminin başlangıcını simgeleyen etkinlikte, Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarının en önemli örneklerinden biri olan deve oyunu, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından sahnelendi. Büyük beğeni toplayan gösteri, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken kültürel bir mirasa da ışık tuttu. Köy evlerini tek tek gezip maniler ve eğlencelerle erzak ve ikramlar toplandı. Gastro İnegöl ekibi tarafından katılımcılara çorba ikram edilirken, Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayanlar hazırladığı şipitler ve yöresel lezzetler de sofralarda yerini aldı.

21 Aralık'ın Anadolu'da 'kışın doruğu' ve 'toprağın uykuya geçtiği zaman' olarak kabul edildiğine dikkat çekilen etkinlikte, kışın bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması ve toprağın suya doyması için temenniler dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Başkanı tutuklanan belediyeye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
title