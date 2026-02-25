Haberler

İnegöl'de ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Ş.Y. yönetimindeki 16 T 5564 plakalı ticari taksi, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Erol B'nin (54) kullandığı 16 BCF 982 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
