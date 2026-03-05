Haberler

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait 70 sikke ele geçirildi. H.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

