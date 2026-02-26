TIR'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan tankerin sürücüsü Mehmet A. (30), yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı zift yüklü tankerin kontrolünü kaybedip, önünde seyreden Muhammed K'nin (32) kullandığı 01 AJA 513 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hafif yaralanan tanker sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı