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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Melda T. (22) yönetimindeki 16 YY 122 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Melda T. ile yanında bulunan Şeyma K. (22), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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