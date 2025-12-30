Haberler

Bursa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, husumet nedeniyle gerçekleştirilen tüfekli saldırıda meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, E.A. (35) araçla önüne geldiği husumetlisi Kemal G'nin (66) dükkanına tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu işletme sahibi omzuna isabet eden saçmalarla, çalışanı Nilgün A. (50) ise düşüp kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

