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İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 65 yaşındaki Nadir C. ve 15 yaşındaki S.A.Ö. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.A.Ö, Nadir C'yi bacağından yaraladı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Orhaniye Mahallesi Kavak Sokak'ta Nadir C. (65) ile S.A.Ö. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Ö, Nadir C'yi silahla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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